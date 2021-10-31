الأطباء يصدمون نجم برشلونة : قد لا تلعب الكرة مجددًا

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وجه الأطباء صدمة كبيرة لمهاجم فريق برشلونة الإسباني النجم الأرجنتيني المخضرم سيرجيو أجويرو بعد أن كشفوا عن معاناته من مشاكل صحية حال ثبوتها لن يستطيع مواصلة الرحلة مع كرة القدم وقد يكون الاعتزال طريقه الوحيد.

وفجرت تقارير إسبانية اليوم الأحد مفاجأة بالكشف عن أن سيرجيو أجويور قد لا يستطيع مواصلة الرحلة مع لعبة كرة القدم بسبب معاناته من مشكلات في القلب.

وقالت صحيفة «سبورت» الكتالونية والمقربة من نادي برشلونة أن سيرجيو أجويرو تأكد غيابه عن مباراة برشلونة المرتقبة يوم الثلاثاء أمام فريق دينامو كييف الأوكراني والتي لا بديل فيها عن الفوز لبطل كتالونيا لمواصلة الرحلة في دوري الأبطال.

وكان أجويرو قد غادر مباراة برشلونة التي أقيمت أمس السبت أمام نظيره ديبورتيفو الأفيس في الدقيقة 41 بعدما صقط في أرض الملعب وقال النادي أنه شعر بدوار ولم يستطع استكمال اللعب، وغادر أرض الملعب في سيارة إسعاف إلى إحدى المستشفيات القريبة.

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ووفقاً لما نشرته صحيفة «ماركا» اليوم الأحد فإن سيرجيو أجويرو سيظل في المستشفى الذي يعالج به لمدة يومين بعدما كشف الأطباء أن لديه مشكلة في ضربات القلب وأنها غير منتظمة، ويرغب الفريق الطبي المعالج للاعب في إخضاعه لفحص كامل للقلب لاستبعاد أي مشكلة خطيرة.

وكان صاحب الـ 33 عاما قد انتقل إلى برشلونة الصيف الماضي من مانشستر سيتي، في صفقة انتقال مجاني بعد انتهاء عقده مع الفريق السماوي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومنذ انضمام سيرجيو أجويرو لصفوف السيتي عانى أجويرو من إصابة قوية في ربلة الساق اليمنى أبعدته عن مباريات فريقه منذ انطلاق الموسم قبل أن يعود منذ أسبوعين فقط للظهور مع الفريق لأول مرة ويتعرض سريعاً للإصابة الجديدة وما يحيط بها من شكوك في مرض بالقلب مما قد ينهي مسيرة اللاعب في الملاعب الخضراء.