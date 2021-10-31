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لجنة المسابقات في الرابطة تعدل مواعيد مباراتين في الدوري .. تعرف عليها

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لجنة المسابقات في الرابطة تعدل مواعيد مباراتين في الدوري .. تعرف عليها لجنة المسابقات في الرابطة تعدل مواعيد مباراتين في الدوري .. تعرف عليها
بسبب رحلة مغادرة بعثة الأخضر إلى أستراليا

لجنة المسابقات في الرابطة تعدل مواعيد مباراتين في الدوري .. تعرف عليها

قررت ‏لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين تعديل مواعيد إقامة مواجهة فريقي (الاتفاق والتعاون) لتقام في يوم الخميس الموافق 4\11\2021م، عند الساعة 7 مساء، بدلًا من يوم الجمعة الموافق 5\11\2021م ، و(الشباب والنصر) لتقام يوم الجمعة عند الساعة 5.50 دقيقة مساءً، بدلًا من موعدها السابق عند الساعة 7.45 مساء، ضمن مباريات الجولة 11 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء ذلك بناءً على خطاب الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد تأكيد اقامة مباراة السعودي الأول ضد المنتخب الأسترالي في سيدني وتقديم رحلة مغادرة بعثة الأخضر إلى مساء الجمعة 5 نوفمبر لضمان وصول الأخضر في وقت مناسب لبرنامج الإعداد للقاء أستراليا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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