جمعيات البيئة ترصد أسماك نافقة بالسم في مواقع غوص بالغردقة

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رصد عدد من العاملين بجمعيات المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر ظهور أسماك نافقة بعدد من مواقع الغوص المختلفة أمام شواطئ مدينة الغردقة بعد تلقيهم بلاغات من عدد من قائدي اللنشات السياحية.



وتبين من فحص الأسماك النافقة أنها مسموسة بسم «السيانيد» الذي يستخدم في عمليات الصيد المجرمة والمحرمة، ما تسبب في نفوق أسماك وتشمل أسماك صالحة للاستهلاك وأسماك زينة وأسماك شعاب مرجانية.



وظهرت الأسماك النافقة بمناطق جزر «مجاويش الكبرى والصغرى» ومنطقة «الفنادير» وتم تشريح ودراسة شكلها الظاهرى من خلال خبراء البيئة البحرية وتبين أن هذا النفوق ناتج عن استخدام «السم» فى عمليات الصيد .



أكد ايمن طاهر الاستشاري والخبير البيئي، أن استخدام هذه الطريقة المحرمة والمجرمة في الصيد بالسم لها تأثيرات سلبية على البيئة البحرية وتدمير الكائنات البحرية وأن هذه السمسوم لها تأثير ضار على صحة الإنسان وأمراض خطيرة. وطالب أجهزة وزارة البيئة بالتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.