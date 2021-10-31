أول فريق نسائي لرفع الأثقال فى «المنيا»

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بعد نجاح فكرة إقامة مدرسة باليه للبنات وفريق للكرة النسائية فى المنيا، قرر مجلس إدارة مركز شباب مغاغة، برئاسة محمود عبدالملك، إعداد أول فريق نسائى لرفع الأثقال للمشاركة فى البطولات المحلية والدولية.

أول فريق نسائى لرفع الأثقال فى «المنيا»

كلف مجلس الإدارة الكابتن عماد حمدى عبدالودود، بطل العالم فى الصين عام 1995، وبطل إفريقيا 1991، بتدريب الفريق وإعداده لتقديمه للبطولات خلال فترة زمنية تتراوح ما بين 3 سنوات إلى 5 سنوات، ويضم الفريق فى تشكيله الأول 7 لاعبات فى أعمار ما بين 13 إلى 16 سنة، إذ تمكنت إحداهن من الفوز ببطولة الجمهورية.

أول فريق نسائى لرفع الأثقال فى «المنيا»

وقال «عبدالودود»، مدرب الفريق: «بدأت ببناتى آية ومنة، 15 و16 سنة، و5 فتيات من مدينة مغاغة، وذلك لثقة أولياء الأمور فى المدرب ومجلس الإدارة، ويتم تدريب الفتيات 5 أيام أسبوعيًا، بواقع 90 دقيقة كل تدريب، يشمل أحمالًا بدنية، وتدريبات فنية، ونجحنا فى تقديم بعضهن فى بطولات الجمهورية، وحققنا مراكز متقدمة»، مطالبًا بمعدات وأجهزة، وإعداد صالة كبيرة لإعداد إبطال مصر والعالم فى رفع الأثقال، حيث يتم التدريب فى غرفة من الطوب الحجرى.

وقال الكابتن أحمد طلعت، مدير مركز شباب مغاغة، إن قرار مجلس الإدارة جاء استجابة لأولياء الأمور الذين رغبوا فى تدريب بناتهم على يد الكابتن «عبدالودود»، بطل العالم الأسبق، واستكمالًا لمسيرة الأنشطة الرياضية المتنوعة بالمركز، حيث خرج منه أبطال فى جميع اللعبات الجماعية والفردية، ومنهم الكابتن أحمد حسن، والكابتن عماد النحاس، والكابتن أحمد سيد، بطل العالم فى إسبانيا لرفع الأثقال. وقالت الشقيقتان آية ومنة عماد إنهما ترغبان فى الحصول على ألقاب وبطولات عالمية فى رفع الأثقال أسوة بعمتيهما أمل وعبلة عبدالودود، بطلتى العالم فى التسعينيات.

أول فريق نسائى لرفع الأثقال فى «المنيا»

وقالت شيماء خالد رجب، 17 سنة: «شاركت فى التدريبات فترات طويلة، ونجحت فى الفوز ببطولة الجمهورية العام الماضى، وكل أملى تحقيق مركز أول لمصر فى البطولات الإفريقية والعالم»، مشيدة بدور مدربها عماد حمدى.

أول فريق نسائى لرفع الأثقال فى «المنيا»

يضم الفريق: شيماء خالد رجب، هاجر أشرف حلمى، ليلة بليغ حمدى، شهد محمود عمر، سلفيا نصحى رياض، آية عماد حمدى، منة عماد حمدى. واللاعبات لديهن حماس فى التدريبات، ورغبة وعزيمة فى الحصول على البطولات، ما أدى إلى الاهتمام بمواعيد التدريبات.