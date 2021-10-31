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القوى العاملة : تحصيل 93 ألف جنيه مستحقات طبيب مصري في

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القوى العاملة : تحصيل 93 ألف جنيه مستحقات طبيب مصري في السعودية القوى العاملة : تحصيل 93 ألف جنيه مستحقات طبيب مصري في

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أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية ، في تسوية مشكلة طبيب مصري وديا، وبلغت إجمالي مستحقاته 22 ألفاً و281 ريالا سعودياً أي ما يوازي 93 ألفاً و357 جنيها مصريا تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة،إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات الطبيب المصري «مدحت .م.أ» لدى مجمع طبي بمدينة رابغ، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وبتوجيه من الملحق العمالى وليد عبدالرازق رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، قام الملحق العمالي عبدالحليم محمود بالتفاوض وديا مع المجمع الطبي للحصول على مستحقات الطبيب المصري«مدحت .م.أ» الذي يعمل «ممارس عام» وتم الحصول على مستحقاته البالغ 22 ألفاً و281 ريالا سعودياً، راتب شهرين ،أي ما يوازي 93 ألفاً و357 جنيها مصريا تقريبا، وتم تحويل المبلغ على حساب صديقه «طاهر .خ» نظرا لانتهاء إقامته ورفض البنك السعودي تسليم المبالغ المحولة المنتهية إقامتهم ولحين انتهاء إجراءات الخروج النهائي له عن طريق مكتب عمل جدة بمساعدة مكتب التمثيل العمالي.

المصرى اليوم

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