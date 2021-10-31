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حمادة أنور: مصطفى فتحي لن يستطيع تعويض غياب أوباما

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حمادة أنور: مصطفى فتحي لن يستطيع تعويض غياب أوباما حمادة أنور: مصطفى فتحي لن يستطيع تعويض غياب أوباما

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يرى حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي السابق، أن مصطفى فتحي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لن يستطيع تعويض غياب يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق الأبيض، خلال مباراة طلائع الجيش.

ويواجه الزمالك فريق طلائع الجيش، مساء الأحد، على الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«مصطفى فتحي، لا يجيد اللعب في مركز صانع ألعاب، خطورة اللاعب الحقيقية في مركز الجناح الأيمن»، مؤكدًا :«مصطفى فتحي، لا يجيد اللعب عمق الملعب».

وأضاف :«سنجد مصطفى فتحي، خلال مباراة طلائع الجيش، يميل للعب على الأطراف، وهذا قد يؤثر على أداء زيزو، الذي كان أحد أفضل لاعبي الفريق الأبيض في مباراة انبي الأخيرة».

يُذكر أن يوسف أوباما، تعرض للإصابة خلال مران الزمالك بالأمس، الأمر الذي جعل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبضي يستبعده من قائمة مباراة طلائع الجيش.

المصرى اليوم

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