مبتعدًا عن أجواء البريميرليج .. النني يؤدي مناسك العمرة ويوجه رسالة لأرض الحرمين

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نشر الدولي المصري محمد النني لاعب فريق آرسنال الإنجليزي، صورًا من تواجده في الحرم المكي الشريف توضح تأديته لمناسك العمرة.

وكتب النني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «من أفضل مكان في العالم».

ودائمًا ما يستغل صاحب الـ29 عاما اجازته في الذهاب إلى المملكة العربية وأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي.

ويحيط الغموض بموقف بقاء محمد النني داخل صفوف آرسنال خلال الموسم المقبل وسط توقعات برحيله إلى أحد الأندية التركية خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.