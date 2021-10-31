«مياه البحر الأحمر» تستطلع آراء أهالي مرسى علم وشلاتين عن خدماتها

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قام فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، الأحد، بتنفيذ استطلاع رأى للمواطنين بمدن مرسي علم والشلاتين حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لقياس مدى رضاء اهالي المدن عن الخدمات التي تقدمها الشركة وكذلك التوعية باستخدام القطع الموفرة التي تساهم في توفير اكثر من 50 % من المياه

وتم تعريف الأهالى بالخدمات التي تقدمها الشركة وفى مقدمتها خدمة الخط الساخن ١٢٥ والذى يعمل طوال ٢٤ ساعه على تلقى شكاوى واستفسارات المواطنين وتقوم الشركة باجراء استطلاع رأي شهرى يهدف إلى تغطية كافة المناطق بجميع مدن المحافظة للتعرف على مطالب وشكاوى المواطنين الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى للتعامل معها على الفور بهدف تحسين مستوى الخدمات التي يتم تقديمها للمواطن.

ومن جهة أخرى، تم تنفيذ ندوات للتوعية وأنشطة للتوعية بالترفيه واذاعة مدرسية ومجلات حائط لطلاب مدارس مرسي علم والشلاتين للتوعية بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها وعدم إهدارها.