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قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن «أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد أربكت العالم كله، واختلفت سياسات الدول في التعامل مع تلك الجائحة».

وأضاف «المصيلحي» خلال كلمته في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الأحد، أنه «على الرغم من اختلاف تلك السياسات إلا أن كلها أدت إلى ضعف الإنتاج»، موضحًا أنه «بعد ظهور اللقاح في منتصف عام 2020 بدأت عجلة الإنتاج في الدوران مرة أخرى، إلا أن رصيد أول المدة كان منخفضًا نتيجة توقف عجلة الإنتاج لفترة».

وأشار إلى أنه «نتيجة لتوقف عجلة الإنتاج وانخفاض المعروض ارتفعت أسعار السلع عالمياً بشكل كبير ومتسارع»، مضيفًا: «وهنا كان لابد من رفع أسعار بعض السلع، نحن أمام موازنة معتمدة من مجلس النواب، وعدم تحريك الأسعار كان يعنى أن تتحمل الدولة تلك الزيادة وبالتالى زيادة عجز الموازنة».

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن «عدم رفع أسعار السلع كان سيؤدى بالضرورة إلى ظهور السوق السوداء مهما أحكمت الجهات الرقابية رقابتها على الأسواق»، لافتًا إلى أن «الدولة تنظر إلى الفئات المتضررة من تلك الزيادات وتعمل على حمايتها، وذلك دون تأثر العملية الإنتاجية».