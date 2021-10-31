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إیران تقيم معرضا لصناعتها النووية بمناسبة اليوم الوطني لـ«مقارعة الاستكبار العالمي»

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إیران تقيم معرضا لصناعتها النووية بمناسبة اليوم الوطني لـ«مقارعة الاستكبار العالمي» إیران تقيم معرضا لصناعتها النووية بمناسبة اليوم الوطني لـ«مقارعة الاستكبار العالمي»

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تقيم إيران معرضا الصناعة النووية الايرانية في طهران، بمناسبة اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 10 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يقام هذا المعرض تحت عنوان «في طريق التقدم» ويعرض منجزات الصناعة النووية في البلاد، وذلك برعاية منظمة التعبئة الطلابية الجامعية بالتعاون مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، حسب تقرير لوكالة إيران برس الدولية اليوم الأحد.

وتعقد فعاليات االعرض في مركز «الشهيد فخري زادة» بمجمع «13 آبان»، وذلك بمبنى السفارة الأمريكية السابقة بإيران.

وقال التقرير إن اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي هو رمز للمقاومة وانتصار الشعب الإيراني، والذي يصادف يوم 3 نوفمبر.

وذكر أنه وقبل 41 عاما في الرابع من نوفمبر عام 1979، قام الطلبة الجامعيون الإيرانيون بالإستيلاء على السفارة الأمريكية احتجاجا على مؤامرات أمريكا العديدة ضد الثورة الإسلامية الإيرانية.

وأشار إلى أن الشعب الإيراني يحيى كل عام، اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي عبر إقامة المسيرات المليونية في كل أنحاء البلاد، معلنا رسالة الثورة الإسلامية أي «الإستقلال والحرية والجمهورية الإسلامية‘»، لكنه تنطلق المراسم هذا العام عبر الفضاء الافتراضي بسبب تفشي جائحة كورونا.

المصرى اليوم

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