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جولة مسائية لوزير الإسكان لتفقد سير العمل في مشروعات الطرق بالقاهرة الجديدة

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جولة مسائية لوزير الإسكان لتفقد سير العمل في مشروعات الطرق بالقاهرة الجديدة جولة مسائية لوزير الإسكان لتفقد سير العمل في مشروعات الطرق بالقاهرة الجديدة

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قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء اليوم، بجولة موسعة لتفقد سير العمل والموقف التنفيذى لمشروعات الطرق والمحاور الجارى تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة.

وخلال جولته، وجه وزير الإسكان بالإزالة الفورية للحواجز التي أقامها السكان في مداخل بعض الشوارع، وذلك بوضع أقماع بلاستيكية، وسلاسل حديدية، وأكشاك، في مدخل الشارع، موجها جهاز المدينة بعدم السماح بتلك الممارسات، وإزالتها على الفور، حيث تمثل تعديا على الطريق، وعلى حق المواطنين في استخدام تلك الشوارع.

وتجول الوزير بمحاور الطرق الجارى تنفيذها بالقاهرة الجديدة، وتشمل، مشروع تطوير محور السادات بطول 11 كم، وجار العمل على توسعته، وجعله محوراً حرا يتم ربطه بمحور الميثاق وحتى التسعين الشمالى، حيث يعتبر مدخلاً رئيسياً للتجمع الأول، ويتم الآن تعديل المحور بتقاطعة مع مصطفى كامل، ومشروع تطوير محور يوسف السباعى بطول 11 كم حتى ربطه بطريق السويس، ومشروع تطوير محور مصطفى كامل، بطول 6.5 كم من طريق السويس وحتى التسعين الشمالي، ومشروع تطوير محور طه حسين، بطول 4.5 كم من طريق الدائري وحتى مصطفى كامل، ومشروع تطوير نجيب محفوظ بطول 6 كم.

المصرى اليوم

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