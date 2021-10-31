غادة والى ووفد من الأمم المتحدة يزورون الجناح المصرى بأكسبو 2020 بدبى

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قامت الدكتورة غادة والى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر الأمم المتحدة في فيينا، بزيارة الجناح المصرى بأكسبو 2020 بدبى، وكان في استقبالها الوزير مفوض تجارى أشرف حمدى رئيس المكتب التجارى المصرى بدبى ونائب المفوض العام للمشاركة المصرية باكسبو 2020، ورافق والى خلال جولتها بالجناح وفد من الأمم المتحدة .

وعبرت والى عن فخرها واعتزازها بهذا المستوى الرائع للجناح المصرى الذى يعكس عظمة مصر ومكانتها على المستويين الاقليمى والدولى، قائلةً إن المشاركة المتميزة لمصر تؤكد أهمية دور ومكانة مصر كلاعب رئيسى في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة .