وكيل «صحة المنوفية» يتفقد سير العمل بمستشفى قويسنا المركزي

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قام الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، ويرافقه الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية والدكتور محمد سلامة مدير عام إدارة المستشفيات بالمديرية والدكتور أحمد شفيق مدير مستشفى قويسنا، الأحد، بالمرور على مستشفي قويسنا المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين.

كما تفقد «جودة» والوفد المارفق له الأقسام الطبية المختلفة، وتم الاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الإستقبال والعناية المركزة والطوارئ، والمعمل والعيادات الخارجية وتم التأكد من تواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة الطبية،وتم التأكد من الانضباط الإداري.

و استمع وكيل الوزارة أثناء الجولة التفقدية إلى المرضي لمعرفة مدي رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة.