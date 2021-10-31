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البرلمان يستجيب لمقترح «أبوشقة» بشأن تعديل قانون الإرهاب

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البرلمان يستجيب لمقترح «أبوشقة» بشأن تعديل قانون الإرهاب البرلمان يستجيب لمقترح «أبوشقة» بشأن تعديل قانون الإرهاب

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استجاب مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي خلال الجلسة العامة اليوم على مقترح النائبة أميرة أبوشقة، الذى طالبت فيه بإضافة مصادرة الأجهزة للمادة (36): يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بأذن من رئيس المحكمة المختصة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه كل من خالف الحظر.

أكدت النائبة خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2005 لقد تحفظت على قانون71 لسنة 2021 اثناء مناقشته في الجلسة العامه في دور الانعقاد السابق ومادم دخل حيز التطبيق لا يجوز التعقيب عليه كما طالبت بتغليظ العقوبة حال تكرار الواقعة وإضافة الاذن للنيابة العامة مشيرة إلى أن القانونين متطابقين فالأولى تطبيق قانون العقوبات.

وشددت أبوشقة على أن التعديلات تستهدف حمايه الأمن القومي المصري ولابد من غطاء تشريعي يؤكد على مزيد الانضباط في قانون العقوبات.

المصرى اليوم

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