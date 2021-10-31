«تعليم المنوفية»: رفع درجة الاستعداد بجميع المدارس استعدادًا للتقلبات الجوية

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قال هاني عنتر، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، إنه تم التنبيه على جميع مديري عموم الإدارات التعليمية برفع درجة الاستعداد بالمدارس كإجراء احترازي استباقي، تحسبًا لوقوع تقلبات جوية وأمطار حفاظًا على صحة الجميع.

وشدد «عمر» في تصريحات صحفية، الأحد، على ضرورة التنبيه على جميع مديري المدارس التي تقع بنطاق كل إدارة تعليمية بمراجعة جميع إجراءات الأمن والسلامة بالمدرسة من وصلات كهربية والتأكد من تغطية كافة البواطات والأسلاك الكهربية والتأكد تماما من سلامة وصيانة المفاتيح الكهربية بالفصول والطرقات والتنبيه، مؤكدًا على عدم ترك الطلاب بأفنية المدارس حال سقوط الأمطار واستغلال الإذاعة المدرسية اليومية في تنفيذ حملات توعية وإرشاد يومية بإجراءات الأمن والسلامة مثل عدم الاقتراب من أعمدة الإنارة وأي مصدر للتيار الكهربائي وقت هطول الأمطار.



وشدد عنتر على التأكد من نظافة أسطح المدارس وتسليك البلاعات وأماكن تصريف المياه بصفة دورية والتخلص نهائيا من الرواكد بصفة دورية والاستعانة بالوحدات المحلية والقروية الموجودة بنطاق المدارس لشفط أي تجمعات للمياه بأفنية المدارس أو أمامها أو بالجوار منوها بأن مدير المدرسة هو المسؤول عن تفعيل لجان الأزمات والكوارث والصحة والسلامة بالمدارس.