أحمد رفعت: نناقش قضية مهمة في العلاقات الزوجية من خلال «90 دقيقة»

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قال الفنان أحمد رفعت إنه يجسد شخصية صديق الفنان نضال الشافعي ويعملا معاً في نفس الشركة في أحداث حكاية «90 دقيقة» ضمن حكايات مسلسل «ورا كل باب»، والتي إنطلقت أولى حلقاتها أمس.

وأضاف رفعت في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»، أن المسلسل يناقش قضية هامة في العلاقات الزوجية، وتمس الجمهور المصري، مشيرا إلى أنه سعيد بالتعاون مع الفنان نضال الشافعي الذي عاد للساحة بعد المرض الذي أصيب به مؤخرا.

حكاية 90 دقيقة، تدور أحداثها في إطار اجتماعي كوميدي، وهي من بطولة نضال الشافعي، دنيا عبدالعزيز، أحمد رفعت، هشام إسماعيل، ميمي جمال، أحمد حلاوة، عفاف رشاد، وغيرهم من الفنانين، تأليف ميرنا الفقي، وإخراج أحمد صالح.