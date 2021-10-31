لهذا السبب وجه بايدن تحذيراً شديد اللهجة لإردوغان

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كشف مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وجه تحذيراً شديد اللهجة لنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، قبل قاء يجمع بين الرئيسين، موضحاً أن التحذير سببه «التصرفات المتهورة» التي يقوم بها إردوغان، حسبما ذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية.

وكشف المسؤول الأمريكي، قبل اللقاء، الذي جرى الأحد، على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين، أن بايدن يعتزم تحذير أردوغان من أن «التصرفات المتسرعة لن تخدم الشراكة الأمريكية- التركية والتحالف بين البلدين»، موضحاً أن الرئيسين سيطرحا قضايا إقليمية مثل سوريا وليبيا.

ويأتي هذا اللقاء بعد تراجع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن طرد 10 سفراء بينهم السفير الأمريكي على خلفية المعتقل التركي المعارض، عثمان كافالا، حيث أفاد البيت الأبيض في بيان أن الرئيس بايدن الذي غادر واشنطن لحضور قمتين دوليتين في روما ثم في جلاسكو، اعتزم لقاء نظيره التركي والتشاور مع حلفائه حول استئناف المفاوضات مع إيران.