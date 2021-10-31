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البطريرك الماروني اللبناني يدعو لنزع فتيل الأزمة بين لبنان والخليج

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البطريرك الماروني اللبناني يدعو لنزع فتيل الأزمة بين لبنان والخليج البطريرك الماروني اللبناني يدعو لنزع فتيل الأزمة بين لبنان والخليج

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أبدى البطريرك الماروني اللبناني، مار بشارة الراعي، تطلعه بأن يتخذ كل من الرئيس، ميشال عون، ورئيس ، نجيب ميقاتي، «خطوة لنزع فتيل تفجير العلاقات اللبنانية الخليجية، وفقا لما نقله موقع «لبنان 24».

وأكد الراعي أن أهم إنجاز للقوى السياسية هو عدم انجرارها في لعبة الدول، خاصة في هذه المرحلة الإقليمية الدقيقة، داعيا لضرورة اتخاذ موقف حاسمٍ دفاعا عن كل اللبنانيين، مقيمين أم في الخارج.

وأضاف قمت في مطلع الأسبوع بمبادرة، إذ لم يكن جائزا أن نتفرج على التدهور المتسارع من دون أن نتحرك، فلبنان لنا جميعا، ومسؤولية البحث عن الحلول مسؤوليتنا جميعا.

وأكد أهمية إيلاء المصلحة الوطنية الاعتبار الأول، ووجوب الالتفات لهموم الناس في ظل الأوضاع الصعبة.

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