وزير الخارجية الروسي: إدخال تعديلات على الصورة الأصلية للاتفاق النووي غير مقبول

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قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن استئناف الاتفاق النووي مع إيران بصورته الأصلية، دون إدخال أي تغييرات عليه، يمثل الطريقة الوحيدة لإحياء الصفقة.

وأضاف المسؤول الروسي في تصريحات اليوم الأحد، على هامش قمة مجموعة العشرين في روما: «إذا تم تفعيل الاتصالات فإن ذلك سيعني رغبة الأطراف في استئناف الاتفاق (النووي)، ولا يمكن استئنافه إلا بصورته الأصلية التي صادق عليها مجلس الأمن الدولي عام 2015.

وأكد لافروف أن إدخال أي تعديلات على الصورة الأصلية للاتفاق النووي غير مقبول بالنسبة للجانب الإيراني، مؤكدا أن موسكو تؤيد هذا الموقف تماما.

وتابع: إذا تم الاتفاق على شيء ثم تراجع أحد عنه، فيجب الإصرار على العودة إلى احترام وتطبيق ما اتفق عليه بالكامل، وفقا لـ «تاس».