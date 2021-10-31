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روبي وغادة عادل .. جلسات عمل لبدء تصوير فيلم «جروب الماميز»

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روبي وغادة عادل .. جلسات عمل لبدء تصوير فيلم «جروب الماميز» روبي وغادة عادل .. جلسات عمل لبدء تصوير فيلم «جروب الماميز»

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جلسات عمل يومية تجمع صناع فيلم «جروب الماميز» استعدادًا لبدء تصوير أول مشاهده ديسمبر المقبل، بحضور مخرجه معتز التوني، وكاتبه إيهاب بليبل، ومنتجه محمد رشيدي، أبطاله الفنانة روبي والفنانة غادة عادل، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن البطلة الثالثة للحكاية قبل بدء التصوير.

يشارك في بطولة فيلم «جروب الماميز»، بيومي فؤاد ومحمد سلام، وتدور أحداثه حول ظاهرة جروبات الماميز التي انتشرت مؤخرًا بين أولياء الأمور في المدارس من خلال عدة مواقف تربط بينهم.

ويتعاون الثنائي محمد رشيد وروبي في ميني ألبوم جديد يحمل عنوان «على سهوة» تتعاون فيه مع عدد كبير من السعرات والملحنين.

كما يقوم حاليًا رشيد بوضع اللمسات النهائية على أغنية جديدة للديڤا سميرة سعيد بعد نجاح «مون شيري» على طريقه الفيديو كليب، ولاقت نجاحًا كبيرًا.

المصرى اليوم

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