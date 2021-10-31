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وفاة المصاب في حادث انقلاب ملاكي واحتراقها على الطريق الحر ببنها

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وفاة المصاب في حادث انقلاب ملاكي واحتراقها على الطريق الحر ببنها وفاة المصاب في حادث انقلاب ملاكي واحتراقها على الطريق الحر ببنها

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لقي المصاب في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الحر «بنها- شبرا» بالقرب من قرية الشموت مركز بنها مصرعه متأثرًا بإصابته في انقلاب سيارة ملاكي واحتراقها مع آخر توفي في الحال وقت الحادث.

وبحسب بيان، الأحد، جرى التحفظ على الجثة لحين العرض على النيابة التي تولت التحقيق.

وتلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد انقلاب سيارة ملاكي واحتراقها على طريق بنها- الحر بدائرة مركز شرطة بنها.

وانتقلت قوات الإدارة العامة للمرور ومركز شرطة بنها والإسعاف والحماية المدنية، وتمت السيطرة على الموقف واستخراج جثة السائق، بينما أصيب الراكب الاخر الذي كان بجواره وتم نقله إلى المستشفى، وتوفي متأثرًا بإصابته أثناء إسعافه.

تمكنت اجهزة المرور من إعادة الحركة للطريق وتجنيب السيارة لمنع التكدس على الطريق وتوقفه بعد تعطل فترة من الوقت بسبب الحادث، وجاري فحص الحادث لمعرفة سبب وملابسات انقلاب السيارة والتي يرجّح أنها انقلبت بسبب عطل فني والسرعة الزائدة.

المصرى اليوم

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