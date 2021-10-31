أمطار خفيفة في الأقصر.. والمحافظة تعلن الطوارئ

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شهدت مدينة الأقصر سقوط أمطار خفيفة على عدة مناطق منها منطقة الكرنك والمنشية وشارع التليفزيون، ومنطقة العوامية، دون تأثير على الحركة المرورية داخل المدينة والتي شهدت انسيابا مروريا كاملا.

ورفعت محافظة الأقصر حالة الطوارئ، لوجود سحب كثيفة تملا سماء المدينة، واستعدادات كاملة من المحافظة لمواجهة أي تغيرات في حالة الطقس وفقا لتحذيرات الأرصاد الجوية، باحتمالية سقوط أمطار خلال ساعات، ولمجابهة أي طارئ يواجه مدن المحافظة تحسبًا لسقوط أمطار غزيرة وتغيرات في حالة الطقس.

ووجّه المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بحسب بيان، الأحد، برفع درجة الاستعداد القصوى بكل مراكز ومدن المحافظة، نظرًا للتغيرات في حالة الطقس، لاحتمالية سقوط امطار ونشاط الرياح، وعدم استقرار حالة الطقس.

كما تمت مراجعة جميع مخرات السيول في مراكز الاقصر وتواصل غرفة عمليات المحافظة مع المراكز والمدن والهلال الأحمر لمواجهة الطوارئ.