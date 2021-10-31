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بفرنسا: إيران تقترب من تصنيع سلاح نووي.. وحديثها عن المفاوضات محاولة لكسب وقت

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بفرنسا: إيران تقترب من تصنيع سلاح نووي.. وحديثها عن المفاوضات محاولة لكسب وقت بفرنسا: إيران تقترب من تصنيع سلاح نووي.. وحديثها عن المفاوضات محاولة لكسب وقت

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حذرت فرنسا من اقتراب إيران من صناعة أسلحة نووية، وما يترتب على ذلك من تفاقم للمخاوف العالمية التي تحاول إيران الحد منها بتصريحات عن العودة للمفاوضات من جديد.

وقال مصدر رئاسي فرنسي الأحد، إن إيران تقترب من تصنيع سلاح نووي، ما يثير قلقا عالميا، موضحاً، من العاصمة الإيطالية روما، أن «إيران تريد كسب الوقت قبل العودة إلى التفاوض». وأفاد المصدر بأن «باريس تعمل مع والصين لإعادة إيران للتفاوض».

وعلى هامش اجتماع لقادة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، خلال قمة مجموعة العشرين في روما، وجهت الدول الثلاث، السبت، دعوة إلى طهران لـ «تغيير موقفها» معربين عن «قلقهم الكبير والمتنامي» حيال النشاطات النووية المستفزة لإيران.

وقالت الدول الأربع، في بيان مشترك: «نحن مقتنعون بأنه لا يزال ممكنا التوصل سريعاً وتنفيذ اتفاق حول معاودة احترام خطة العمل الشاملة المشتركة التي وقعت في 2015 من جانب إيران وست قوى كبرى، بهدف ضمان أن يكون البرنامج النووي الإيراني محصورًا على المدى البعيد بأغراض مدنية، تمهيدا لرفع العقوبات»، مؤكدة أن «هذا الأمر لن يكون ممكنا إلا إذا غيرت إيران موقفها».

واعتبر القادة الأربعة في البيان المشترك الذي أصدره مكتب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون: «لن يكون هذا ممكنا إلا إذا غيرت إيران مسارها». وشددوا على ضرورة «ضمان عدم تمكن إيران من تطوير أو امتلاك سلاح نووي». وقال البيان «نحث الرئيس (إبراهيم) رئيسي على اغتنام هذه الفرصة والعمل بنية صادقة حتى يمكن الوصول بالمفاوضات إلى نتيجة عاجلة.. إنها الطريقة الآمنة الوحيدة لتجنب تصعيد خطير لن يكون في مصلحة أي دولة».

كما أشاروا إلى أنهم يتشاركون «القلق الكبير والمتنامي من أنه فيما امتنعت إيران عن العودة إلى المفاوضات، سرّعت وتيرة خطوات نووية استفزازية، مثل إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب واليورانيوم المخصب».

المصرى اليوم

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