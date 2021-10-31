تشكيل مباراة القمة المتوقع بين ميلان وروما في الدوري الإيطالي

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يترقب عشاق الكرة العالمية ومتابعو الدوري الإيطالي مساء اليوم مباراة من العيار الثقيل قمة بكل معنى الكلمة بين العملاق ميلان متصدر جدول ترتيب الكالتشيو ونظيره عملاق العاصمة فريق روما.

وتأتي المباراة بين الفريقين ضمن الجولة الحادية عشرة من عمر الدوري الإيطالي ويحتضنها ملعب الأولمبيكو في العاصمة روما.

وتنطلق المباراة بين روما وميلان عند الساعة 9:45 مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة الموافق 10:45 بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق روما صاحب الأرض المركز الرابع في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 19 نقطة بينما يحتل ميلان القمة برصيد 28 نقطة بفارق الأهداف فقط خلف نابولي المتصدر.

وكشفت تقارير إيطالية اليوم الأحد عن التشكيل المتوقع لفريقي ميلان وروما في هذه المباراة المهمة والتي تحدد شكل القمة في الكالتشيو:

تشكيل ميلان أمام روما في الدوري الإيطالي

ينتظر أن يخوض الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان المباراة أمام روما بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: تاتاروسانو.

في خط الدفاع: هيرنانديز وفوكايو توموري وسيمون كايير وكالابريا.

في خط الوسط: فرانك كيسي وساندرو تونالي وساليمايكيرس.

في خط الهجوم: دياز ولياو وزلاتان إبراهيموفيتش.

تشكيل روما أمام ميلان في الدوري الإيطالي

على الجانب الىخر ينتظر أن يخوض البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما المباراة ضد ميلان بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: روي باتريسيو.

في خط الدفاع: كارسدورب ومانشيني وإبانيز وفينا.

في خط الوسط: كريستانتي وتاورد ولورينزو بليجريني.

في خط الهجوم: زانيولو وتامي أبراهام وهنيريك مخيتريان.