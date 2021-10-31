أخبار عاجلة

رسميا.. إلغاء التباعد والسماح بكامل الطاقة الاستيعابية في صالات الأفراح -
تحديد أطراف مشاجرة وضبط سلاح ناري بحوزة أحدهم -
النور السعودي يعلن مشاركته في البطولة الآسيوية لكرة اليد -
الشيخ الصفار لـ"سبق": القطيف نالت نصيبًا من التطور كسائر محافظات المملكة.. والأمنية إنشاء جامعة حديثة -
"المرور" يبدأ حملة لضبط الدراجات الآلية المخالفة -
السعودية تسجل 40 إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة -
محافظ شمال سيناء يؤكد على أهمية مهنة الصيدلة ومجابهة الدخلاء على المهنة -
وزير الخارجية يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران في واشنطن -
وزير الدفاع يلتقي رئيس مكتب حاكم إمارة رأس الخيمة خلال زيارته الرسمية لمصر -
رئيس الوزراء: عدم السماح لأي موظف أو طالب بدخول مقار عملهم أو جامعاتهم بعد 15 نوفمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تشكيل مباراة القمة المتوقع بين ميلان وروما في الدوري الإيطالي

Print
تشكيل مباراة القمة المتوقع بين ميلان وروما في الدوري الإيطالي تشكيل مباراة القمة المتوقع بين ميلان وروما في الدوري الإيطالي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يترقب عشاق الكرة العالمية ومتابعو الدوري الإيطالي مساء اليوم مباراة من العيار الثقيل قمة بكل معنى الكلمة بين العملاق ميلان متصدر جدول ترتيب الكالتشيو ونظيره عملاق العاصمة فريق روما.

وتأتي المباراة بين الفريقين ضمن الجولة الحادية عشرة من عمر الدوري الإيطالي ويحتضنها ملعب الأولمبيكو في العاصمة روما.

وتنطلق المباراة بين روما وميلان عند الساعة 9:45 مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة الموافق 10:45 بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق روما صاحب الأرض المركز الرابع في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 19 نقطة بينما يحتل ميلان القمة برصيد 28 نقطة بفارق الأهداف فقط خلف نابولي المتصدر.

وكشفت تقارير إيطالية اليوم الأحد عن التشكيل المتوقع لفريقي ميلان وروما في هذه المباراة المهمة والتي تحدد شكل القمة في الكالتشيو:

تشكيل ميلان أمام روما في الدوري الإيطالي

ينتظر أن يخوض الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان المباراة أمام روما بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: تاتاروسانو.

في خط الدفاع: هيرنانديز وفوكايو توموري وسيمون كايير وكالابريا.

في خط الوسط: فرانك كيسي وساندرو تونالي وساليمايكيرس.

في خط الهجوم: دياز ولياو وزلاتان إبراهيموفيتش.

تشكيل روما أمام ميلان في الدوري الإيطالي

على الجانب الىخر ينتظر أن يخوض البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما المباراة ضد ميلان بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: روي باتريسيو.

في خط الدفاع: كارسدورب ومانشيني وإبانيز وفينا.

في خط الوسط: كريستانتي وتاورد ولورينزو بليجريني.

في خط الهجوم: زانيولو وتامي أبراهام وهنيريك مخيتريان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ليفربول ووست هام مباشر .. أصحاب الأرض يتقدمون

ليفربول ووست هام مباشر .. أصحاب الأرض يتقدمون

وزير النقل: بدء تركيب بوابات عبور في محطات السكك الحديدية

وزير النقل: بدء تركيب بوابات عبور في محطات السكك الحديدية

تشكيل الإنتر المتوقع أمام ميلان في ديربي الغضب بالدوري الإيطالي

تشكيل الإنتر المتوقع أمام ميلان في ديربي الغضب بالدوري الإيطالي

مانشستر يوناتيد يحصل على موافقة رودجرز لخلافة سولشاير

مانشستر يوناتيد يحصل على موافقة رودجرز لخلافة سولشاير