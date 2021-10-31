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وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الشكر لملك البحرين وأمير الكويت، على الإجراءات التي اتخذاها بشأن تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

وأجرى الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا، الأحد، بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليف، معتبرا أن ذلك يجسد تضامن السعودية والبحرين، ويعكس وحدة دول مجلس التعاون الخليجي، وأكد ملك البحرين عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتماسك دول مجلس التعاون، حسبما نقلت صحيفة «عكاظ».

وأجرى الملك سلمان اتصالا هاتفيا بأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، معبرا عن تقديره لما قامت به دولة الكويت من إجراءات إزاء تصريحات الوزير اللبناني، معتبرا أن ذلك يعكس أيضا تضامن دول مجلس التعاون الخليجي.

من جانبه اعتبر أمير الكويت، أن ما اتخذته بلاده من إجراءات يؤكد وحدة الصف في دول مجلس التعاون وعمق علاقات الأخوة بين شعوبه كافة.

واستدعت حكومة السعودية سفيرها في لبنان، يوم الجمعة، من أجل التشاور، وطالبت السفير اللبناني بمغادرة السعودية خلال 48 ساعة. واتخذت دولتا الكويت والبحرين إجراءات مماثلة.