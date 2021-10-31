تشييع جثمان السياسي عبدالغفار شكر في مسقط رأسه بالدقهلية (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع المئات من أهالى قرية تيرة التابعة لمركز نبروة ى محافظة الدقهلية، الأحد، جثمان السياسى الكبير الراحل عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان لمثواه الأخير بمقابر القرية.

وصل الجثمان في سيارة إسعاف من أحدى مستشفيات القاهرة لقرية تيرة وبصحبته أسرته وعدد من أصدقائه، وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الراحل عقب صلاة العصر من المسجد المجاور للمقابر حيث تم إخراج الجثمان من الإسعاف ووضعه أمام المشيعيين في النعش، وأعقبها توصيله إلى مقابر الأسرة.

وتوفى شكر، صباح اليوم، بعد تاريخ سياسى حافل، حيث شغل عدة مناصب أبرزها نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونائب رئيس مركز البحوث العربية والأفريقية بالقاهرة ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي السابق، وأمين التثقيف في التنظيم الشبابي الاشتراكي السابق، وعضو المكتب السياسى لحزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوي سابق.

وولد عبدالغفار شكر في 27 مايو 1936 بقرية تيرة مركز نبروه محافظة الدقهلية، كان جده عمدة للقرية ثم أصبح والده عمدة للقرية من 1943 إلى 1946، تم فصل والده من العمودية لأسباب تتعلق بمناصرته لحزب الوفد، توفى والده في مايو 1947 بالسكتة القلبية وكان عمره حينها 11 عاما، تخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1958.

وبدأ حياته السياسية مبكرا في عامة السابع عشر، حيث التحق بهيئة التحرير في عام 1953 ثم بالاتحاد القومي عام 1958 ثم الاتحاد الاشتراكي عام 1963 وفي العام 1964 أصبح امينا للتثقيف في تنظيم الشباب الاشتراكي الذي كان يعتبر أحد الأجهزة المعلنة للاتحاد الاشتراكي، وكذلك انتمى للتنظيم الطليعي الذي اسسه جمال عبدالناصر كتنظيم سري مواز للتنظيم العالمي للاتحاد الاشتراكي وتركز اهتماماته البحثية على قضايا التطور الديمقراطى والمجتمع المدني بالوطن العربي، قضايا وخبرات العمل الحزبى والسياسي، قضايا التعاون والتنمية الاجتماعية، قضايا العولمة والرأسمالية وتأثيرها على الوطن العربي.

تشييع جثمان السياسى عبد الغفار شكر بمسقط رأسه بالدقهلية

تشييع جثمان السياسى عبد الغفار شكر بمسقط رأسه بالدقهلية

تشييع جثمان السياسى عبد الغفار شكر بمسقط رأسه بالدقهلية

تشييع جثمان السياسى عبد الغفار شكر بمسقط رأسه بالدقهلية