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رسالة شديدة اللهجة.. أول تعليق من مصطفى فهمي على طليقته فاتن موسى

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رسالة شديدة اللهجة.. أول تعليق من مصطفى فهمي على طليقته فاتن موسى رسالة شديدة اللهجة.. أول تعليق من مصطفى فهمي على طليقته فاتن موسى

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في أول تعليق له على تصريحات طليقته الإعلامية فاتن موسى، والتي أثارت ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، قال مصطفى فهمي، عبر بيان نشرته محاميته سناء لحظي، إن طليقته لم تحترم قواعد الانفصال بدون اختلاف أو تجريح.

وأضاف فهمي: «ما زال عدد كبير من الناس لا يعرف ثقافة الاحترام عند الاختلاف والتباعد بدون تجريح.. ما أسهل التجريح والاتهام، وما أصعب أن يصون الإنسان للأخرين سيرتهم وصورتهم حتى بعد أن يحدث بينهم ما يجعلهم يتأكدون من أنهم لن يستمروا رفقاء الدرب«.

وأوضح: «الناس في هذا فريقين منهم من يحب أن يظهر نفسه ضحية يكون هذا غالبا عكس الحقيقة، ومنهم من يتبع الطريق الصعب ويتمسك بحفظ اسم وكرامة وسمعة الآخر الذي اختلف معه مهما كلفه الأمر».

وتصدر اسم الفنان مصطفي فهمي محرك البحث «جوجل» بعد انتشار خبر انفصاله عن زوجته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى بعد زواج دام لأكثر من 6 أعوام، حيث انتشر خبر الانفصال عبر مواقع السوشيال ميديا، لتعلق الأخيرة عن علمها بتفاصيل طلاقها من مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت فاتن موسى، عبر بيان رسمي، أنها علمت بخبر طلاقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث إن الانفصال تم غيابيًا، حسب كلماتها.

المصرى اليوم

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