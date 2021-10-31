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وزير يلمح لزيادة جديدة في السلع الغذائية

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وزير التموين يلمح لزيادة جديدة في أسعار السلع الغذائية وزير يلمح لزيادة جديدة في السلع الغذائية

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قال الدكتور على المصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، إن جائحة المستجد أثرت على السلع الأساسية في العالم كله، موضحا أنه منذ منتصف عام 2020 بدأ الطلب يزداد على السلع في ظل نقص المعروض منها، نتيجة توقف عجلة الإنتاج ما أدى إلى زيادة كبيرة وسريعة في أسعار تلك السلع.

وأضاف المصيلحى، خلال كلمته باجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، الأحد، أن الزيادة في الأسعار بدأت بالسكر وبمعدلات متسارعة، بالإضافة إلى زيادة أسعار القمح عالميا، موضحا أن سعر طن القمح بموازنة العام الجارى كان مقدرا بنحو 250 دولارا للطن وأصبح اليوم بسعر 330 دولارا، كما ارتفعت أسعار الزيت عالميا حيث بلغ سعر آخر شحنة زيت طعام استوردتها الوزارة نحو 1430 دولارا للطن الواحد.

وتابع وزير التموين: « أكبر دولة مصدرة للقمح على مستوى العالم واضطرت خلال الفترة الأخيرة إلى وضع كوتة لتصدير القمح كما فرضت عليه رسوما»، مشيرا إلى ارتفاع أسعار البترول من 65 دولارا للبرميل إلى 85 دولارا، قائلا: «هذا الأمر لا يجعل أحدا سعيدا».

المصرى اليوم

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