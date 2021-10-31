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كمائن الجيش اليمني تحصد أرواح عشرات الحوثيين في مأرب

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كمائن الجيش اليمني تحصد أرواح عشرات الحوثيين في مأرب كمائن الجيش اليمني تحصد أرواح عشرات الحوثيين في مأرب
قصف مدفعي مركز على الأهداف الثابتة والمتحركة للميليشيا

كمائن الجيش اليمني تحصد أرواح عشرات الحوثيين في مأرب

سقط العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الإيرانية، اليوم "الأحد"، بنيران جنود الجيش الوطني اليمني، وأفراد المقاومة الشعبية ورجال القبائل في مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

وأوضح مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني والمقاومة نفذت خلال الساعات الماضية عدّة كمائن والتفافات انتهت بمقتل العشرات من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات؛ وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبين المصدر أن مدفعية الجيش شنت قصفاً مركزاً ضد أهداف ثابتة ومتحركة للعدو على امتداد الجبهة، وألحقت بالميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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