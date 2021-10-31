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غداً.. "الزكاة" تطبّق آلية استحقاق "القيمة المضافة" للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية

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غداً.. "الزكاة" تطبّق آلية استحقاق "القيمة المضافة" للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية غداً.. "الزكاة" تطبّق آلية استحقاق "القيمة المضافة" للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية
يكون تاريخ استحقاق الضريبة هو موعد إصدار أمر الدفع

غداً..

تبدأ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يوم غدٍ الاثنين، تطبيق الآلية الجديدة لاستحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية، وذلك بعد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة مؤخراً بالموافقة على تعديل أحكام المادة (العشرون) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، والخاصة بتحديد تاريخ التوريد واستحقاق الضريبة في حالات محددة.

ويتضمّن هذا التعديل الذي جرى على اللائحة تغيير تاريخ التوريد واستحقاق ضريبة القيمة المضافة على جميع توريدات السلع أو الخدمات التي تتم من المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية وفق عقود مبرمة مع تلك الجهات طبقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بحيث يكون تاريخ استحقاق الضريبة هو تاريخ إصدار أمر الدفع الخاص بالمطالبة المتعلقة بالتوريدات الخاضعة للضريبة وفق إجراءات نظام المنافسات أو تاريخ تلقي مقابل التوريد أو جزء منه، أيهما أسبق، وذلك لضمان استلام المنشأة للضريبة المستحقة عن التوريد قبل الإقرار عنها وسدادها للهيئة ضمن إقراراتها الدورية.

ودعت "الزكاة والضريبة والجمارك" جميع الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن هذا التعديل، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني info@zatca.gov.sa أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر (Zatca_care@)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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