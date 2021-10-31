محافظ القليوبية يقوم بجولة مفاجئة لمتابعة أعمال تنفيذ المشروعات بكفر شكر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الأحد، جولة مفاجئة تفقد خلالها محطة المياه المرشحة بالمنشأة الكبرى ومستشفى كفر شكر المركزي، وأماكن تقديم الخدمات لرفع مستوى المعيشة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهل المحافظ الجولة، بحسب بيان صحفي، الأحد، بتفقد أعمال إنشاء محطة مرشحة المنشأة الكبرى بطاقة 45 ألف م3/يوم بتكلفة تصل إلى 220 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يتم الإنتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالمحطة، ودخولها الخدمة 30/6/2021 حيث تشمل نسبة التنفيذ وذلك لخدمة نحو 225 ألف نسمة من أهالى مركز كفر شكر، وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للإنتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة في أقرب وقت.

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من 70%من إجمالي أعمال المحطة، وجارى أعمال تجديد الشبكات بمدينة كفر شكر بالكامل وبإنتهاء العمل بالمحطة.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى لمتابعة سير العمل للوقوف على الوضع الحالي للمعدات ومدى كفائتها، والتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة ومستوى النظافة، وذلك لترشيد الإنفاق وتوظيف المعدات وتعظيم الاستفادة منها وتنفيذ برنامج صيانة للمعدات والمركبات.

وتفقد مبنى الوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى، موجهًا رئيس المدينة بدراسة إعادة تأهيل مبنى الوحدة مع استغلال محيط المبنى.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ الوحدة الصحية بالمنشأة الكبرى للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على الوحدة، وحرصًا منه على تحقيق الانضباط داخل المنشآت الصحية، واطلع المحافظ على سجل الحضور والانصراف للتأكد من التزام الأطباء وهيئة التمريض النوبتجيات الصباحية ومواعيد العمل الرسمية، مشددًا على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتابع المحافظ، الجولة بتفقد مستشفى كفر شكر المركزى لمتابعة سير العمل وإجراءات استقبال المرضى والحالات المصابة بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها والتأكد من الانضباط الإداري والتزام المترددين على المستشفى بتطبيق الإجراءات الاحترازية ولبس الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وتفقد وحدة حضانات الأطفال المبتسرين، حيث تحتوى الوحدة على 23 حضانة من بينهم 18 حضانة تم توريدهم ضمن مبادرة تحيا مصر للقرى الأكثر احتياجا منذ 10 أيام، وتم تشغيلهم لاستقبال الأطفال المرضى، موجهًا بعرض مذكرة تفصيلية بكل احتياجات وحدة الحضانات والعناية المركزة لتوفيرها فورا بالتنسيق مع مديرية الصحة.

واختتم المحافظ الجوله بمتابعه رفع الاشغالات بمدينه كفر شكر، حيث تم رفع كشك بدون ترخيص إلى جانب رفع ثلاجه يقوم صاحب المحل بافتراشها على حرم الطريق موجها بازاله الاشغالات امام أحد المساجد بالمدينة، مؤكدا على ضرورة تكثيف حملات التصدي لمخالفات إشغال الطريق بنطاق المحافظة لفرض الإنضباط وإحكام السيطرة على المخالفين.