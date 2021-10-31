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قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن انخفاض أسعار الخضروات حاليا بأقل من سعر التكلفة يضر المزارعين، لافتا إلى أن ارتفاع اسعار الحبوب لا يفيد الفلاحين في الوقت الراهن.

وأضاف أبوصدام، في بيان صحفي الأحد: انخفضت أسعار بعض الخضروات بشكل كبير يصل إلى 50% خلال أيام قليلة، وعلي رأسها الطماطم التي انخفض سعر القفص زنة 22 كيلو جراما من 120 جنيها ليتراوح بين 50 و60 جنيها، ليباع الكيلو في أسواق الجملة ما بين 2 إلى 4 جنيهات لينذر بخسائر كارثية على مزارعي الطماطم الذي يتخطى تكلفة زراعة الفدان 50 الف جنيه، مع ارتفاع مستلزمات الزراعة من تقاوي وأسمدة وايدي عامله ومبيدات وري، لينتج الفدان نحو 1000 قفص تقريبا.

وتابع: «انخفضت أيضا أسعار بطاطس الثلاجات ليتراوح سعر الكيلو في سوق الجمله بين 5 و7.5 جنيه قبل طرح محصول العروة الحالية المنتظرة في منتصف ديسمبر، ما ينبئ عن انخفاض متوقع عند طرح المحصول الجديد في الأسواق، الأمر الذي يقلق المزارعين كما انخفضت أسعار معظم المنتجات الزراعية الأخرى من الخضروات بأقل من سعر تكلفتها، فتباع في أسواق الجملة بأسعار منخفضة، ويتراوح سعر كيلو البصل بين 2.25 و3.5 جنيه، وكيلو الكوسة بين 2.5 و5 جنيهات، وكيلو الباذنجان البلدي بين 2 إلى 4 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي بين 3 و5.5 جنيه، وكيلو الفلفل الحامي بين 2.5 و4 جنيهات، وكيلو الخيار بين 2 و4 جنيهات، وكيلو الملوخية بين 1.5 و3 جنيهات وكيلو البامية بين 5 و9 جنيهات.

وأشار نقيب الفلاحين ان اسعار الحبوب ارتفعت بشكل كبير مع ارتفاع أسعارها عالميا وقلة المعروض منها محليا فيما لا يفيد مزارعيها حيث لا توجد هذا المحاصيل حاليا عند الفلاحين، حيث تبدأ زراعة الفول البلدي والاقماح هذه الايام وتحصد غالبا في آخر شهر مارس فيما باع الفلاحين ما لديهم من الحبوب الاخري كالارز وفول الصويا والذرة للتجار .

وأكد أبوصدام أن الفلاحين يعتبرون من مستهلكي الحبوب هذه الأيام، خاصة أن مصر دولة فقيرة في الحبوب، ونستورد أكثر من 50% من أهم الحبوب كالقمح والفول والذرة الصفراء، مشيرا إلى أن طن الفول البلدي الحبة العريضة وصل إلى 9ا آاف جنيه، فيما وصل سعر طن الفول البلدي الحبة الرفيعة إلى أكثر من 10 آلاف جنيه، ويباع الفول المستورد بسعر يتراوح بين 7 آلاف و9 آلاف، وتباع الذرة الصفراء المستوردة بين 5300 و5500 جنيه، فيما وصل سعر طن الفول الصويا لنحو 9500 جنيه ووصل سعر طن الردة إلى 3600 جنيه، بما يزيد الأعباء على الفلاحين.