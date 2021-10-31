تنفيذ 40 حالة إزالة فورية وتحرير 8 محاضر إشغال بالطريق العام في أشمون بالمنوفية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون حملة إشغالات مكبرة بنطاق المدينة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لفرض سيادة القانون وردع المخالفين حفاظا على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 40 حالة إزالة فورية، وتحرير 8 محاضر إشغال بالطريق العام، بالإضافة إلى إخلاء الشوارع من الباعه الجائلين تنفيذًا للقانون وتيسيرًا لحركة مرور السيارات والمواطنين، فضلا عن إزالة جميع الإعلانات المخالفة والغير مرخصة والمنتهية ترخيصها.

وتواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة جهودها في شن الحملات المكبرة لرفع الإشغالات مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لإعادة الإنضباط للشارع المنوفي.