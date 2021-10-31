"الداخلية" توضح: هذه آخر مستجدات السفر بالهوية الوطنية للسعوديين

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وفق متطلبات مكافحة انتشار الفيروس

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية استمرار تعليق السفر عن طريق "الهوية الوطنية" خلال الفترة الحالية.

وأوضح العقيد الشلهوب خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة والداخلية للحديث عن مستجدات فيروس كورونا: "أن قرار إتاحة السفر عن طريق الهوية الوطنية ما زال معلقًا، وفي حال حدث جديد في هذا الأمر سوف يتم إطلاع الجمهور عليه.

ولفت "الشلهوب" إلى أن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا ما زالت في طور التنفيذ، وتم اتخاذ الخطوات المناسبة تبعًا للرصد المتواصل من كافة الأجهزة والوزارات؛ وفقًا لما ذكرته قناة الإخبارية.