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بمشاركة 5 منتخبات في البطولة.. ذهب خليجية الإسكواش سعودي

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بمشاركة 5 منتخبات في البطولة.. ذهب خليجية الإسكواش سعودي

حقق السعودي للإسكواش تحت 15 عاماً ميداليتين ذهبيتين في البطولة الخليجية للإسكواش التي أقيمت في الكويت خلال الفترة من 23 – 31 أكتوبر الجاري، وذلك لأول مرة في تاريخ الإسكواش السعودي بمشاركة خمسة منتخبات خليجية.

وسيطر الأخضر السعودي على منافسات الفردي والفرق في فئة 15 عاماً؛ حيث فاز اللاعب محمد آل نصفان بالمركز الأول، فيما جاء زميله ياسر آل عباس ثانياً، وسالم المولد ثالثاً.

وفي منافسات الفرق نجح الأخضر السعودي في الفوز بالميدالية الذهبية لأول مرة في إنجاز يسجل لأخضر الإسكواش.

من جانبه قدم الدكتور عادل العقيلي رئيس الاتحاد السعودي للإسكواش، التهنئة إلى وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وإلى نائبه الأمير فهد بن جلوي، مشيداً بالأداء المقدم من لاعبي الأخضر السعودي في البطولة، ومهنئهم على الظهور المشرف الذي قدموه في البطولة ونالوا على إثره ميداليتين ذهبيتين لأول مرة خلال مشاركتهم في البطولات الخليجية.

بمشاركة 5 منتخبات في البطولة.. ذهب خليجية الإسكواش سعودي

بمشاركة 5 منتخبات في البطولة.. ذهب خليجية الإسكواش سعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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