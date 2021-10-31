تخرج أول دفعة من طلاب برنامج العمارة وتنسيق المواقع بهندسة عين شمس وجامعة إيطالية

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تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، شارك وفد من كلية الهندسة جامعة عين شمس برئاسة ‏الدكتور عمر محمد الحسيني، عميد الكلية وبحضور نائب رئيس جامعة ‏Reggio Di Calabria ‎‏ بإيطاليا‎ ‎للعلاقات ‏الدولية ‏prof. Francesco Morabito‏ وعميد كلية العمارة ‏Adolfo Samtini‏ ‏Prof.‎‏ ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية العمارة في ‏فعاليات تخرج أول دفعة من طلاب برنامج العمارة وتنسيق المواقع من جامعة ‏Reggio Di Calabria‏، حيث ‏تمت المشاركة في تحكيم مشروعات التخرج وتسليم عدد 23 طالب شهادات مزدوجة فريدة من نوعها تمنح ‏بموجبها Master degree)‎‏) من جامعةReggio Di Calabria ‎‏ بالإضافة إلى شهادة بكالوريوس في الهندسة ‏من جامعة عين شمس بناء على الاتفاقية الموقعة بين الجانبين.‏

وأثنى الجانب الإيطالي على المستوى الأكاديمي المتميز لطلاب هندسة عين شمس وأبدى الرغبة في توسيع ‏الشراكة بين الجانبين وبناء عليه فقد تم الإتفاق مع قيادات جامعة Reggio Di Calabria ‎‏ لتفعيل الخطوات ‏اللازمة لضم ٤ برامج أخرى في مجالات: الطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتصنيع ابتداء من العام ‏الجامعي القادم 2022 -2023 وبذات مميزات الشهادات المزدوجة الممنوحة من الجانبين.

وضم أيضًا ‏الوفد المصري من كلية الهندسة كل من: د. مصطفي رفعت وكيل الكلية لشئون الطلاب ود. محمود خليل ‏مدير البرامج الدولية بالكلية د. أحمد سامي منسق التعاون مع جامعة ‏Reggio Di Calabria‏ ود.محمد ‏الفيومي مدير برنامج العمارة وتنسيق المواقع.