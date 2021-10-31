«سكرتير محافظ قنا» تستعرض جهود حملة «لسه نواره» للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للفتيات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأسَّت المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، الأحد، الجلسة الختامية لفاعليات حملة «لسه نواره» التي أطلقتها المجلس القومي للطفولة والأمومة للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للفتيات خاصة اللواتي في عمر الزهور.

حضر فعاليات الجلسة الدكتورة هدى السعدي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، وسلمى القاضي، مدير فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بقنا، ونجلاء دسوقي، منسق حملة لسه نواره، وسميحة سعد، مدير اللجنة العامة لحماية الطفل بقنا، فضلا عن حضور العديد من مؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الشريكة النشطة والعاملة في مجال رعاية وحقوق الطفل.

واستعرضت السكرتير العام المساعد جهود الحملة خلال فترة عملها بالمحافظة التي أقيمت على مدار الـ 4 أيام الماضية، حيث بدأت في الـ ٢٧ من أكتوبر الجاري وتنتهي اليوم الـ ٣١ من الشهر نفسه، وأوضحت «إبراهيم» أن الحملة نفذت فعالياتها من خلال عدة محاور تضمَّنت ندوات تثقفية، وعدد من حملات طرق الأبواب للتوعية بمخاطر الزواج المبكر وآثاره السلبية على النواحي النفسية والجسدية والمجتمعية للفتيات، فضلا عن عمل زيارات ميدانية لعدد من المدارس، كما أشارت «إبراهيم» خلال كلمتها إلى الدور الذي يبذله أعضاء اللجنة العامة لحماية الطفل في مناهضة قضية الزواج المكبر فقد نجحت اللجنة في إيقاف 13 حالة خلال الـ 9 أشهر الماضية في إطار التعاون المثمر مع مديرية التضامن الاجتماعي.

إجتماع لسه نواره بقنا

وأكدت السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا خلال كلمتها على ضرورة التصدي لكل مظاهر العنف التي تمارس ضد المرأة، والتي في مقدمتها الزواج المبكر للفتيات، كونه أحد العوامل الرئيسية التي تُضيع عليهن حقهن في التعليم واختيار شريك الحياة المناسب، لافتةً إلى أن الدولة المصرية وضعت العديد من القوانين التي تجرم الزواج المبكر إلا أن القوانين لا يمكن أن تأتي بثمارها إلا من خلال برامج توعوية وتثقفية توضح الأهداف التي وضعت من أجلها.

إجتماع لسه نواره بقنا

وفي نهاية كلمتها، قدمت السكرتير العام المساعد شكرها لكل الجهات المشاركة في الحملة، كما استمعت وأعضاء اللجنة إلى العديد من التساؤلات والمقترحات الخاصة بالتصدي لظاهرة الزواج المبكر، والتي وعدت بدراستها مع الجهات المختصة، ووضع حلول جذرية لتك الظاهرة.

إجتماع لسه نواره بقنا