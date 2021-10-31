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محافظ المنوفية: تسليم 22 كشك بالمجان للأسر الأولى بالرعاية والأرامل والمطلقات

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محافظ المنوفية: تسليم 22 كشك بالمجان للأسر الأولى بالرعاية والأرامل والمطلقات محافظ المنوفية: تسليم 22 كشك بالمجان للأسر الأولى بالرعاية والأرامل والمطلقات

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أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، الأحد، أنه يسعى لتقديم كل أوجه الدعم والرعاية للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية من أبناء المحافظة لدعمهم لتوفير حياة كريمة لهم.

وأضاف المحافظ بأنه تم تسليم 22 كشك للأسر الأكثر استحقاقًا والأولى بالرعاية والأرامل والمطلقات بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة شاملة البضاعة والكهرباء والديب فريزر بإجمالي تكلفة ما يقارب نصف مليون جنيه.

وأشار إلى أنه يتم تحديد الحالات المستهدفة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة لتحديد الحالات المستحقة وفقًا لأبحاث ميدانية لوصول الدعم لمستحقيه بهدف التخفيف ورفع العبء عن كاهل تلك الأسر.

المصرى اليوم

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