وزير التعليم العالي يُكرم عميد علوم المنوفية خلال احتفالية التميز في النشر الدولي

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شهد الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، الأحد، احتفالية التميز في النشر الدولي التي نظمتها وزارة التعليم العالي، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، الذي أكد أن هناك مجهودات كبيرة بذلت على مدار ٤ سنوات من بنك المعرفة والمجلس الأعلى للجامعات وإدارة الجامعات المصرية التي أمنت بفكرة التنافس ولديها تميز في بعض المجالات وتعمل على تطوير هذا التميز وتطوير المجالات الأخرى، حتى وصلت مصر لتصبح رقم ٣٠ من ضمن قائمة تضم ٢٣٤ دولة، وهذا التطور حدث من خلال منظومة تضع هيكل للبحث العلمى الذي ينشر في المجلات الأكثر انتشارا في العالم.

وتم تكريم الدكتور عادل نصار، عميد كلية العلوم بجامعة المنوفية، لتميز الكلية في النشر الدولى، ووجه رئيس الجامعة التهنئة للعميد على هذا التكريم، مؤكدًا على أهمية دعم البحث العلمي، ورصد مبالغ كبيرة لدعمه، وأهمية فتح مجال للباحثين لنشر أبحاثهم دوليًا، وهو مايساهم في تقدم تصنيف الجامعات على مستوى دول العالم، موجهًا خالص الشكر والتقدير لجهود الدولة المصرية لتطوير التعليم الجامعي وقبل الجامعي ودعم البحث العلمي بكل سبل الدعم الممكنة.