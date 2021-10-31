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إعدام أكثر من نصف طن أغذية فاسدة وغلق 13 منشأة غذائية مخالفة بالشرقية

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إعدام أكثر من نصف طن أغذية فاسدة وغلق 13 منشأة غذائية مخالفة بالشرقية إعدام أكثر من نصف طن أغذية فاسدة وغلق 13 منشأة غذائية مخالفة بالشرقية

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شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بالقنايات، والحسينية ،وكفر صقر، حملات مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية، وذلك في إطار خطة المرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط ١٣ منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص، وبهم نقص شديد في الاشتراطات الصحية، تم غلق ٣ منشآت غذائية بالحسينية، وجاري غلق ٩ منشآت غذائية بالقنايات، ومصنع بكفر صقر، لما يمثلاه من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، بعد مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، كما تم إعدام ٧٤٠ كجم أغذية مختلفة وزيت وعصائر، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب ٥١ عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ٣٣ محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة.

وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، مقدمًا الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.

المصرى اليوم

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