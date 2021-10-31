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اعلام : جورج قرداحي يستقيل من منصب وزير الإعلام اللبناني اليوم

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اعلام : جورج قرداحي يستقيل من منصب وزير الإعلام اللبناني اليوم اعلام : جورج قرداحي يستقيل من منصب وزير الإعلام اللبناني اليوم

جي بي يس نيوز :- أكدت مصادر إعلامية لبنانية أن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي سيقدم إستقالته، عند الساعة السادسة بالتوقيت المحلي للبلاد اليوم السبت، من قرية "بكركي"، التي تتبع قضاء مدينة جونية اللبنانية.

جاء ذلك على خلفية الأزمة السياسية التي نشبت بين لبنان ودول الخليج العربي وخاصة المملكة العربية بعد تصريحات قرداحي المثيرة للجدل حول تأييده لجماعة الحوثي في عملياتها ضد المملكة، متهماً السعودية بشن عدوان على اليمن.

وبرغم أن اللبنانية تبرأت من تلك التصريحات، وأوضحت أنها خاصة تعبر عن موقف قرداحي الشخصي، بالإضافة إلى أنه صرح بها قبل توليه منصب الوزارة، إلا أن هذه التصريحات لم تشفع للعلاقات اللبنانية السعودية وإرتفع حدة التوتر السياسي بين البلدين.

وكالات

جي بي سي نيوز

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