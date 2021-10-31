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حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون على تفقد أرضية ستاد الجيش ببرج العرب، استعدادا لخوض مباراة طلائع الجيش المقرر لها في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وكانت حافلة الفريق وصلت للاستاد منذ قليل استعدادا لخوض اللقاء المرتقب.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق أعلن عن القائمة التي ستخوض المباراة، وتضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل – محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبدالغني – عبدالله جمعة – محمد عبدالشافي – أحمد فتوح – حسام عبدالمجيد

خط الوسط: طارق حامد – أحمد سيد “زيزو” -أشرف بن شرقي – محمد أشرف “روقا” – إسلام جابر – محمود عبدالعزيز – إمام عاشور – محمد أوناجم – مصطفى فتحي

خط الهجوم: يوسف أوباما – سيف الدين الجزيري – عمر السعيد.