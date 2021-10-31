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تاريخ مواجهات أمام طلائع الجيش

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تاريخ مواجهات الزمالك أمام طلائع الجيش تاريخ مواجهات أمام طلائع الجيش

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لخوض مباراة طلائع الجيش المقرر لها في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتطلع الفريق الأبيض لتحقيق الفوز الثاني، بعدما سبق وفاز الفريق في مباراته الافتتاحية على إنبي بهدفين دون رد.

سبق والتقى الزمالك مع طلائع الجيش في 35 مباراة بواقع 32 في مسابقة الدوري، وثلاث مباريات في كأس ، حقق الفريق الأبيض الفوز في 20 مباراة، في حين فاز الطلائع في 8 مباريات، وحسم التعادل 7 مباريات بينهما.

وسجل لاعبو الزمالك 68 هدفا في شباك الطلائع، مقابل 38 هدفا للفريق العسكري في مرمى أبناء ميت عقبة.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق أعلن عن القائمة التي ستخوض المباراة، وتضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل – محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبدالغني – عبدالله جمعة – محمد عبدالشافي – أحمد فتوح – حسام عبدالمجيد.

خط الوسط: طارق حامد – أحمد سيد “زيزو” -أشرف بن شرقي – محمد أشرف “روقا” – إسلام جابر – محمود عبدالعزيز – إمام عاشور – محمد أوناجم – مصطفى فتحي.

خط الهجوم: يوسف أوباما – سيف الدين الجزيري – عمر السعيد.

المصرى اليوم

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