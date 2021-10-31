وزير الرياضة: سعيد بحصد بعثة المشروع القومى للمصارعة 15 ميدالية بالبحر المتوسط

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أبدى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، سعادته البالغة؛ بحصد بعثة المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى التابع لوزارة الشباب والرياضة 15 ميدالية متنوعة في بطولة المصارعة الحره والرومانية بالبحر المتوسط.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقدم كل الدعم للرياضة، وهو العامل المحفز الأكبر للجميع لتحقيق التطور والتقدم والعديد من الإنجازات للرياضة المصرية، مشيراً أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي يعد نواه للمنتخبات، ونولي المشروع اهتماماً كبيراً لخدمة الوطن، ونحرص أيضاً على صقل مواهب المشروع.

وكشف وزير الرياضة أن سعي الوزارة إلى بناء جيل جديد من اللاعبين واللاعبات الواعدين كنتاج مثمر من المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، بجانب إعداد المدربين الفنيين وفق رؤي المشروع، لافتاً إلى توعية اللاعبين المشاركين بالمشروع بالتغذية السليمة، وقيم الولاء والانتماء للوطن، وخضوع المشاركين للقياسات العلمية التي يعقبها تقييم الأداء.

فيما أكد الدكتور محمد حمدى مدير عام المشروع على أن اللاعبون ظهروا بمظهر متميز وتعاهدوا على رفع علم مصر عاليا في بطولة البحر المتوسط وكانوا على العهد فقد كانت نتائج اليوم الأول مشرفه ويستحق هؤلاء اللاعبين تمثيل مصر واللعب تحت رايتها.

وجاءت نتائج الفريق كالتالى:

فريق المصارعة الرومانية شباب حصد ٣ ميداليات ذهبية وهم: أحمد هاني وزن ٥٥كجم، وكريم ربيع وزن ٦٠كجم، وفكري محمد وزن١٣٠كجم، وميدالية فضية للاعب كريم عادل وزن ٨٢كجم، وثلاث ميداليات برونزية للاعبين محمود عادل وزن ٧٢كجم، وسعيد ابوكامل وزن ٧٢كجم ،وعمر بدر وزن ٧٧كجم.

وفي المصارعة الحره فئة الشباب حصد الفريق المصري ميداليتين ذهبية للاعبان عبدالرحمن السيد وزن ٦١كجم وأدهم عبدالله وزن ١٢٥كجم، وعدد ٥ ميداليات فضية للاعبين محمود عمار وزن ٥٧كجم وسعيد إبراهيم وزن ٦١كجم وعلاء محمود وزن ٦٥كجم وعبدالرحمن مندور وزن ٨٦كجم ومحمود مصطفي الشامي وزن ٩٢كجم، وميدالية برونزية للاعب حنفي محمد وزن ٧٩كجم.

وفي المصارعة النسائية، حصلت اللاعبة رانيا فتحي على الميدالية الذهبيه في وزن٦٨كج.