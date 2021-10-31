باسم مرسي يقود هجوم سيراميكا أمام الإسماعيلي

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أعلن هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة الإسماعيلي، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز 2021-2022.

ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: مصعب البطاط- عبدالله محمود- سيف تقا- أحمد محسن.

خط الوسط: محمود نبيل- بلال السعيداني- محمد حسن- محمد إبراهيم- شريف دابو.

خط الهجوم: باسم مرسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمد كوكو- خالد صبحي- عمرو الحلواني- محمود نعيم- شادي حسين- كوامي بونسو- ايفانز منساه- محمد توني- - مصطفى ميسي.