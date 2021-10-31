"ميرسك العالمية" توقع اتفاقية لإنشاء منطقة لوجستية بميناء جدة بـ500 مليون ريال

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الرياض – مباشر: وقعت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ" وشركة ميرسك العربية السعودية، اتفاقية لإنشاء أكبر منطقة لوجستية متكاملة لشركة ميرسك في الشرق الأوسط بميناء جدة الإسلامي، وذلك بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح بن ناصر الجاسر.

وقالت "موانئ"، في بيان لها اليوم الأحد، إن شركة ميرسك ستقوم بموجب الاتفاقية وبالتعاون مع الهيئة العامة للموانئ بإنشاء منطقة لوجستية متكاملة في ميناء جدة الإسلامي، بقيمة استثمارات من لدن شركة ميرسك تفوق 500 مليون ريال سعودي (133.33 مليون دولار).

وجرى توقيع الاتفاقية، من قبل رئيس الهيئة العامة للموانئ، عمر بن طلال حريري، والمدير العام لشركة "ميرسك العالمية" بالسعودية، محمد شهاب.

وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، صالح بن ناصر الجاسر، إن هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع الشريك العالمي "ميرسك" تأتي تحقيقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وحلقة وصل كبرى بين خطوط التجارة الدولية.

وأضاف الجاسر، أن هذه المنطقة اللوجستية الجديدة ستدعم نمو صناعة الخدمات اللوجستية بالمملكة، وستكون منطقة مركزية تتوسط القارات الثلاث.

وأشار وزير النقل، إلى أن المنطقة اللوجستية ستسهم بشكل كبير في دعم النشاط الاقتصادي والتنموي ورفع الطاقة الاستيعابية لمساحة حصة الصادرات غير النفطية بالمملكة بنسبة 50% وخلق فرص وظيفية متنامية في القطاع اللوجستي تتجاوز 2500 وظيفة في المرحلة الأولى.

وتابع: "أننا في منظومة النقل والخدمات اللوجستية وبدعم ولي العهد مستمرون في تأسيس مناطق لوجستية متعددة وفق منهجية تنموية رفيعة تسهم في تحويل المملكة إلى مركز عالمي رائد في اقتصاديات النقل وصناعة الخدمات اللوجستية وسنواصل تعزيز هذه الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والعالمي لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030".



ومن جهته، أكد رئيس الهيئة العامة للموانئ، عمر بن طلال حريري، أن هذه الشراكة الاستراتيجية بين "موانئ " و"ميرسك" ستعزز بشكلٍ كبيرٍ القدرات التشغيلية المتميزة لميناء جدة الإسلامي والخدمات ذات القيمة المضافة المقدمة للعملاء.

وأكد حريري، أن هذه الاتفاقية تعد خطوة مهمة في تمكين ميناء جدة الإسلامي ليكون من بين أفضل 10 موانئ في العالم بحلول 2030.

وأشار حريري، إلى أن هذه المنطقة اللوجستية ستقدم خدمات متعددة ومتنوعة؛ تشمل عمليات التخزين والفرز والتجميع وحلول الإمداد المبرد، وتوريدات التجارة الإلكترونية، وخدمات القيمة المضافة، والتوريد، والتوزيع، وإعادة التصدير والعبور الجمركي وذلك من خلال مراكز تخزين وتوزيع بمساحة 55 ألف مترا مربعا، ومركز تجميع للبتروكيماويات بمساحة 50 ألف مترا مربعا، ومخازن تبريد بمساحة 28.5 ألف مترا مربعا، ومنطقة مسافنة بمساحة 23 ألف مترا مربعا.

وأصبحت شبكة الموانئ السعودية تحتل حالياً موقعا متميزاً على خارطة النقل البحري العالمي، وذلك وفق التقرير السنوي العالمي ‏ (Lloyd's List) لعام 2021 الذي يقيس القدرة الإنتاجية السنوية لمناولة الحاويات عالميا.

وسجلت المملكة مؤخراً تقدماً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية ضمن تقرير (UNCTAD) للربع الثالث لعام 2021م الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي للمملكة، ويحقق المستهدفات الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

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