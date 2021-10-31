أخبار عاجلة

قائد الجيش السوداني يجتمع مع وفد الجامعة العربية -
5 مدربين خسروا وظيفتهم.. ضحايا الدوري الإنجليزي مازالت مستمرة -
بعد شكوى بوجود ثعابين بحمامات مدرسة.. محافظ بني سويف يشكل لجنة للمعاينة -
الأردن تسجل 2097 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة -
تحضيرًا لمواجهة الأردن في تصفيات كأس العالم.. أخضر السلة يدشن معسكر جدة -
شاهد.. رواد الفضاء الصينيون يبدأون خروجهم إلى الفضاء المفتوح من المحطة الفضائية الصينية -
وزيرة التخطيط: أهداف التنمية المستدامة يتم عرضها كسياسة دولة في قانون «التخطيط العام» -
إيهاب توفيق يطرح كليب «أنت اختياري» (فيديو) -
أردني يقتل بنغالي في الكويت خلافا على مبلغ مالي -
"ويكي دون" "الدارة" يشارك في المؤتمر الافتراضي الأول "عربية 2021" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. المصرى اليوم

المالية : نظام إلكترونى لـرد «القيمة المضافة» على مشتريات الأجانب بالمطارات عند المغادرة

Print
المالية : نظام إلكترونى لـرد «القيمة المضافة» على مشتريات الأجانب بالمطارات عند المغادرة المالية : نظام إلكترونى لـرد «القيمة المضافة» على مشتريات الأجانب بالمطارات عند المغادرة

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أصدرالدكتورمحمد معيط، وزيرالمالية، قرارًا بتشكيل لجنة للبدء في إنشاء منظومة إلكترونية بكل الموانئ الجوية والبحرية والبرية لتيسير إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الزائرين الأجانب عند مغادرتهم المطارات والموانئ المصرية؛تشجيعًا لسياحة التسوق؛ بما يسهم في تحويل المنتجعات السياحية إلى مراكز تسوق عالمية.

وذكربيان لوزارة المالية- الأحد -، أنه سيتم إنشاء شركة متخصصة بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية لإدارة هذه المنظومة الإلكترونية بمختلف المطارات والموانئ المصرية، موضحًا أنه سيتم رد الضريبة على أي مشتريات تزيد على ١٥٠٠ جنيه للزائرين الأجانب بالمطارات عند مغادرتهم للبلاد، على أن يتم البدء بمدينة شرم الشيخ قبل نهاية هذا العام.

أضاف أن هذه اللجنة تختص بوضع آليات تنفيذ النظام الإلكترونى لرد ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الزائرين الأجانب بالمطارات والموانئ عند مغادرتهم البلاد، لافتًا إلى أنه سيتم تحقيق التكامل الإلكترونى لمشروع «رد الضريبة» بالمطارات مع الأنظمة الأخرى والجهات المعنية؛ تعزيزًا للحوكمة، وتيسيرًا للإجراءات.

أوضح أن النظام الإلكترونى لرد ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الزائرين الأجانب بالمطارات والموانئ، يتسق مع التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة التي تتضمن تقنين الأوضاع في ظل تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، والانتقال إلى تطبيق «الإقرارات الإلكترونية»، والفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، والإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، والشمول المالى للمدفوعات الإلكترونية، إضافة إلى تيسير رد الضريبة على مشتريات الزائرين الأجانب الذين يغادرون خلال ثلاثة أشهر بحيث لا تقل قيمة فاتورة مشتريات كل منهم بالفاتورة الواحدة عن ١٥٠٠ جنيه؛ وذلك تحفيزًا للسياحة وتشجيعًا للسياح على اصطحاب المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم.

يرأس هذه اللجنة اللواء أحمد عبدالحميد شريف مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، وتضم في عضويتها كل من: رامى يوسف مستشار الوزير للضرائب الدولية والإصلاح الضريبي، والمعتز بالله رأفت مستشار الوزيرلميكنة مصلحتي الجمارك والضرائب وممثلين عن مصلحة الضرائب، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، ومصلحة الجمارك، وممثلين عن شركتى «إى. فاينانس»، و«إى. تاكس» وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي: مصر تنتهج مسارًا تنمويًا مدعومًا بإرادة وقرار سياسي واستقرار مكتمل الأركان

السيسي: مصر تنتهج مسارًا تنمويًا مدعومًا بإرادة وقرار سياسي واستقرار مكتمل الأركان

ورقة بحثية ترصد قطاع المحليات في مصر

ورقة بحثية ترصد قطاع المحليات في مصر

أمير المصري عضو لجنة تحكيم مسابقة أفضل فيلم عربي بـ«القاهرة السينمائي»

أمير المصري عضو لجنة تحكيم مسابقة أفضل فيلم عربي بـ«القاهرة السينمائي»

رئيس جامعة طنطا: «التعليم في مصر يشهد انطلاقة كبرى ليواكب الجمهورية الجديدة»

رئيس جامعة طنطا: «التعليم في مصر يشهد انطلاقة كبرى ليواكب الجمهورية الجديدة»