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المالية: إنشاء شركة متخصصة لإدارة منظومة رد ضريبة القمة المضافة إلكترونيًا للمسافرين الأجانب

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المالية: إنشاء شركة متخصصة لإدارة منظومة رد ضريبة القمة المضافة إلكترونيًا للمسافرين الأجانب المالية: إنشاء شركة متخصصة لإدارة منظومة رد ضريبة القمة المضافة إلكترونيًا للمسافرين الأجانب

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أعلنت وزارة المالية، الأحد، أنه سيتم إنشاء شركة متخصصة لإدارة النظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الزائرين الأجانب بالمطارات والموانئ عند مغادرتهم البلاد، بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية لإدارة المنظومة الإلكترونية بمختلف المطارات والموانئ المصرية.

وأفاد بيان صحفي، صادر عن الوزارة، الأحد، بأنه سيتم رد الضريبة على أي مشتريات تزيد على ١٥٠٠ جنيه للزائرين الأجانب بالمطارات عند مغادرتهم للبلاد، على أن يتم البدء بمدينة شرم الشيخ قبل نهاية هذا العام.

وأضاف أن هذه اللجنة تختص بوضع آليات تنفيذ النظام الإلكترونى لرد ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الزائرين الأجانب بالمطارات والموانئ عند مغادرتهم البلاد، لافتًا إلى أنه سيتم تحقيق التكامل الإلكترونى لمشروع «رد الضريبة» بالمطارات مع الأنظمة الأخرى والجهات المعنية؛ تعزيزًا للحوكمة، وتيسيرًا للإجراءات.

أضاف البيان، أن النظام الإلكترونى لرد ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الزائرين الأجانب بالمطارات والموانئ، يتسق مع التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة التي تتضمن تقنين الأوضاع في ظل تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، والانتقال إلى تطبيق «الإقرارات الإلكترونية»، والفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، والإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، والشمول المالى للمدفوعات الإلكترونية، إضافة إلى تيسير رد الضريبة على مشتريات الزائرين الأجانب الذين يغادرون خلال ثلاثة أشهر بحيث لا تقل قيمة فاتورة مشتريات كل منهم بالفاتورة الواحدة عن ١٥٠٠ جنيه؛ وذلك تحفيزًا للسياحة وتشجيعًا للسياح على اصطحاب المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم.

المصرى اليوم

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