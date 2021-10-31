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عضو بلجنة الأوبئة يتوقع نهاية كورونا في حزيران القادم

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عضو بلجنة الأوبئة يتوقع نهاية كورونا في حزيران القادم عضو بلجنة الأوبئة يتوقع نهاية كورونا في حزيران القادم

جى بي سي نيوز :- قال عضو لجنة الأوبئة الدكتور بسام الحجاوي إن نسبة الاشغال في المستشفيات لم تتجاوز في المتوسط 28%.

ودعا كافة المواطنين للاقبال على تلقي لقاح كورونا.

وأضاف في تصريحات  :  أن الأسبوع الوبائي رقم 43 سجل حوالي 10 آلاف إصابة ، ولم تتجاوز نسبة إيجابية الفحوصات حاجز 5 بالمئة، لافتا إلى أن منظمة الصحة تسعى إلى وصول نسبة التطعيم 70 بالمئة في الصيف القادم.

وأشار إلى أن تطعيم الفئات العمرية كبيرة في الأردن دفع فيروس كورونا لإصابة الفئات العمرية الأقل عمرا، داعيا الفئات العمرية الأقل من 18 عاما الاقبال على التطعيم ، وفق المملكة . 

ونوه إلى الأردن سعى لتطعيم أكبر عدد ممكن من خلال حرية اختيار المطعوم وخيارات التحفيز؛ وذلك لاستمرار التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات.

وقال، إن نهاية فيروس كورونا لن تطول عن فصل حزيران القادم؛ وذلك بسبب استراتيجيات الدول التي تسعى إلى تحقيق نسب كبيرة بالتطعيم دون أية إنانية.

جي بي سي نيوز

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