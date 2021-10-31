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تعرف علي أعلي عائد لشهادات الاستثمار في البنوك .. و مزاياها

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تعرف علي أعلي عائد لشهادات الاستثمار في البنوك .. و مزاياها تعرف علي أعلي عائد لشهادات الاستثمار في البنوك .. و مزاياها

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بعد إعلان البنك المركــزي المصـري عن تثبيت سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس 28 أكتوبر 2021، اتجهت عدد من البنوك إلى مراجعة شهادات الاستثمار لديها والعائد عليها بهدف توفير اوعية ادخارية مناسبة للمواطن تسهم في زيادة دخله .

ومع قرار تثبيت أسعار الفائدة تقدم المصري اليوم تقرير كامل عن افضل شهادات الاستثمار المتاحة لدي قطاع البنوك في مع تحديد أعلى عائد شهادة ادخار من شهادات الادخار في البنوك المصرية.

وتعد شهادات الادخار أحد الأوعية الادخارية الهامة التي يعتمد عليها عدد كبير من الشعب ومن اهم المزايا التي توفرها شهادات الادخار انها تبدا من فئات مالية ألف جنيه ومضاعفاتها ويحق للعميل كسر هذه الشهادات بعد مرور 6 أشهر على إصدارها بدون خسارة شيء من العائد، كما أن مدة الشهادة تبداء من عام وتستمر لمدة 3 أعوام ويحق للعميل الحصول على سعر الفائدة تبعا لنوعية الشهادة المشتراه .

وجاء في قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي بالإبقاء على سعري عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسيةعند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪. وفقًا لبيان للبنك المركزى .

يمكنك التعرف على أفضل شهادات ادخار- شهادات الاستثمار بأعلى عائد في البنوك المصرية.

افضل شهادة ادخار باعلي عائد متاح في البنوك :

أولًا: شهادات ادخار بنك مصر

شهادة أمان المصريين- أعلى عائد على شهادات الادخار في مصر من بنك مصر

تصدر شهادة امان المصريين للأفراد المصريين من سن 18 سنة حتى 59 سنة، وتبلغ مدتها 3 سنوات، وتصدر الشهادة بفئة 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه في جميع البنوك المشاركة.

ويصرف العائد في نهاية مدة الشهادة بنسبه 13%، وتمنح الشهادة وثيقة تامين على الحياة، وتتيح إمكانية الفوز في السحب الربع سنوي بقيمة 10.000 جنيه، وكل 500 جنيه تمثل فرصة للفوز في السحب، ولا يحق للعميل الفائز الدخول بسحوبات مرة أخرى ،ويمكن استراداد الشهادة في أي وقت.

شهادة القمة- أعلى عائد على شهادات الادخار في مصر من بنك مصر

يتيح بنك مصر، شهادة (القمة) بسعر فائدة 11% سنويُا، علمًا بأن الشهادة ذات معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة، يُصرف شهرياً، الحد الأدنى للشهادة 1000 جنيه، ومدة الشهادة ثلاث سنوات. كما يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

أيضًا، يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

ثانيًا: شهادات ادخار بنك القاهرة | أعلى عائد على شهادات الادخار في مصر

شهادة البريمو- أعلى عائد شهادات استثمار بنك القاهرة

يقدم بنك القاهرة شهادة البريمو، بحد أدنى 1000 جنيه، وبفائدة 11.25%، ويصرف العائد شهريًا.

ثالثا: شهادات ادخار بنك تنمية الصادارات المصري | أعلى عائد شهادات في مصر 2021

يصدر بنك تنمية الصادارات المصري، العديد من الأوعية الادخارية بالعملة المحلية والدولار الأمريكي، كما يمكن لعملاء البنك شراء شهادات ادخارية ذات عائد دوري ثابت أو متغير أو ذو عائد تراكمي وبأفضل متاحة بالسوق، مما يجعلها ضمن أعلى عائد على شهادات الادخار في مصر.

رابعًا: شهادات ادخار بنك ناصر| أعلى عائد على شهادات الادخار في مصر

شهادات رد الجميل- أعلى عائد شهادات في مصر 2021

- بنك ناصر الاجتماعي يقدم شهادات أو وديعة ادخار مخصصة لكبار السن، الذين يبلغ أعمارهم من 60 عاما إلى فوق وبأعلى فائدة دون منافس في الجهاز المصرفي.

- وأتاح بنك ناصر الاجتماعي شهادات رد الجميل، بفائدة مرتفعة لدعم أصحاب المعاشات في الحصول على عائد مميز على مدخراتهم في البنك، وهى كالتالى:

1- شهادة رد الجميل بآجال 3 سنوات: تتراوح نسبة الفائدة بين 12% سنويا يصرف العائد كل سنة، أو 11.25% سنويا يضرف العائد كل شهر.

2- شهادة رد الجميل بآجال عام: يتراوح العائد بين 10.75% سنويا ويصرف العائد نهاية آجالها، أو 10.25% سنويا ويصرف العائد شهريا.

يبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه بشرط لا يزيد إجمالي ودائع العميل الودائع في هذا النوع على 2 مليون جنيه.

ايضا يقدم بنك ناصر الاجتماعي أنواع أخرى من الشهادات متاحة لكافة الشرائح المختلفة، دون التقيد بسن محدد بفائدة تصل إلى 11.5% على الشهادة 3 سنوات بعائد سنوي.

المصرى اليوم

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